Áreas de lazer são reformadas no Riacho Fundo

Algumas áreas de lazer na cidade do Riacho Fundo estão passando por reformas. Para que isso fosse possível, cerca de R$ 591 mil de emenda foram destinados para a manutenção de seis quadras poliesportivas, que estão localizadas nas quadras QN 01, QN 05, QN 07, QS 08/10, QS 12 e QS 14. Os serviços, que já foram iniciados, também consistem na substituição de mobiliário, como bancos de concreto, grades e estruturas esportivas, além de nova pintura.

“Já havia mais de 15 anos que esse local não passava por manutenção. Temos percebido que essa gestão se preocupa com a segurança e a qualidade de vida da população. O investimento em esporte tira os jovens da rua e é sempre muito bem-vindo. A reforma na quadra poliesportiva é mais uma conquista para a nossa comunidade”, afirma o servidor público Leonardo Gomes, morador da QS 14 há 27 anos.

A administradora regional do Riacho Fundo, Ana Lúcia Melo, ressalta a importância dos investimentos no desenvolvimento da infraestrutura pública da região. “O governador Ibaneis sempre determinou que cuidássemos e servíssemos à população com qualidade. São recursos extremamente necessários, sou grata aos deputados que têm acreditado no trabalho e trazido as melhorias, porque nosso povo merece”, ressalta.

Luz para mais segurança

Juntamente com a reforma nas quadras, o GDF também investe no reforço da iluminação pública do Riacho Fundo. Cerca de R$ 1 milhão de outra emenda parlamentar do deputado Rodrigo Delmasso vai custear a substituição de lâmpadas de vapor metálicas por modelos em LED. Serão trocadas 1.516 luminárias em três áreas da região: QN 05, QN 07 e QS 10.

Outro local que também vai receber melhorias na iluminação pública é a QN 01, na área verde paralela à Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075). Ali serão instalados novos postes, já com lâmpadas de LED, um investimento de R$ 279 mil, de emenda do deputado Hermeto. Ambos os serviços de iluminação pública serão feitos pela Secretaria de Obras em parceria com a Companhia Energética de Brasília (CEB) e devem ser iniciados no mês que vem.

O diretor-técnico da CEB Holding, Fabiano Cardoso, explica os benefícios que a eficientização traz para a população: “Traz mais qualidade e moderniza o parque de iluminação pública, o que acaba acarretando em maior segurança”.

Investimentos a longo prazo

Os trabalhos nas quadras, iniciados recentemente, e o serviço de trocas das lâmpadas, que começará em breve, já estavam no cronograma da Administração Regional do Riacho Fundo para este ano, mas tiveram início só agora devido à pandemia. “A previsão é que, até o fim do ano, possamos entregar não só essas obras, bem como o balão da QS 14, que está sendo finalizado, e as reformas do Skate Park e da Feira Permanente”, afirma a administradora.

Para o ano que vem, a expectativa da Administração Regional é ter 100% das quadras poliesportivas, dos parquinhos e dos campos de grama sintética do Riacho Fundo revitalizados.

As informações são da Agência Brasília