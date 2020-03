Após denúncia sobre servidora, Saúde-DF abre investigação

PUBLICIDADE 

Uma reportagem exclusiva do Jornal de Brasília, veiculada na quarta-feira (25), mostrou que uma servidora lotada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal foi vista trabalhando em um consultório particular enquanto estava de atestado. Lotada na Farmácia Central do DF, a técnica de higiene dental apresentou atestado médico válido de 27 de fevereiro a 31 de março. No dia 16 de março, ela foi vista em uma clínica odontológica no Guará.

Após a publicação, a Secretaria de Saúde investigará a suposta infração disciplinar. “Se provada a infração, o processo será julgado, podendo inclusive alcançar penalidade máxima, cuja a competência é do secretário controlador geral do Distrito Federal”, afirma a pasta, em nota. O secretário ao qual o texto se refere é Paulo Wanderson Moreira Martins, que atua na Transparência e Combate à Corrupção da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).

Procurada pela reportagem, a servidora preferiu não se manifestar. “Não tenho nada a declarar sobre esse assunto”, afirmou. A Farmácia Central, onde a técnica de higiene dental atua, não havia respondido aos contatos até a última atualização da reportagem.

Vídeos

Os vídeos obtidos pelo JBr provam que a servidora esteve no consultório durante o período de atestado. Ela foi vista chegando ao consultório às 13h57 do dia 16 de março. Veja:

Em outros dois vídeos, a servidora jé é vista dentro do consultório, usando jaleco, touca, máscara e calçado com proteção:

O documento abaixo mostra que a servidora estava de atestado no dia 16 de março: