Apartamento na 404 Norte pega fogo e idoso sofre queimadura

Na tarde desta terça-feira (12) o fogo consumiu um apartamento na 404 Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local e conseguiu conter o fogo em na casa. Quando o incêndio começou dois moradores estavam no local.

No local estava um idoso, de 76 anos, que foi retirado em meio as chamas do apartamento pela esposa. Ele sofreu queimaduras de segundo grau na face, no braço esquerdo e pé esquerdo.

Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). O senhor foi levado ao hospital consciente e estável.

A esposa do homem não sofreu nenhuma lesão.

A casa, de cinco cômodos, teve uma sala muito afetada pelo fogo. Imóveis, como sofá, cadeiras, mesas e livros foram queimados inteiramente. Em vídeo obtido pelo Jornal de Brasília é possível ver como o cômodo ficou.

