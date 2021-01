Ao vivo: CLDF empossa mesa diretora

PUBLICIDADE

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que vai comandar os trabalhos legislativos e administrativos da Casa entre 2021 e 2021 tomam posse nesta sexta-feira (1º). A sessão solene conta com a presença do governador Ibaneis Rocha e a participação virtual de parlamentares e autoridades.

Assista ao vivo:

Além do presidente Rafael Prudente (PMDB) e do vice, deputado Delmasso (Republicanos), também foram reconduzidos para os cargos na Mesa Diretora, na eleição realizada no último dia 15, os deputados Iolando Almeida (PSC), na Primeira Secretaria, e Robério Negreiros (PSD) na Segunda Secretaria. A novidade na composição dos trabalhos Legislativos será o deputado Reginaldo Sardinha (Avante) na Terceira Secretaria.

Como suplente do primeiro secretário foi eleito o deputado Jorge Vianna (Podemos); do segundo, deputado Agaciel Maia (PL) e do terceiro, deputado Hermeto (MDB). Inédita na história da CLDF, a reeleição de integrantes da Mesa Diretora em um mesmo mandato foi aprovada no final de novembro de 2019 por meio de emenda à Lei Orgânica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empossados

O deputado distrital Rafael Prudente, após solicitar 1 minuto de silêncio por todas as vítimas de covid-19 no DF e no país, em especial de servidores da casa, iniciou seu discurso agradecendo pela reeleição. “Fico feliz porque cheguei à essa presidência a quase dois anos e hoje, claro que com falhas, mas também com acertos, sou empossado e reconduzido à presidência com maioria absoluta dos votos, número maior do que a primeira vez, e com as diversas vertentes: de centro, de esquerda, de direita; o que aumenta ainda mais minha responsabilidade”, afirmou o presidente reeleito da CLDF.

“Temos aqui nesse plenário diversas vertentes política e pensamentos. Divergimos muito mas convergimos naquilo que é o mais importante: todos queremos o bem da população, da nossa cidade, e todos os embates travados aqui são com esse único pensamento”, complementou Prudente, que continuou, “podem esperar da Câmara Legislativa um órgão transparente, eficiente, independente, fiscalizador e parceiro do governo nas pautas que são parceiras da população”.