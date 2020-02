Amiga para todas as horas: cachorrinho acompanha dono em ambulância após crise convulsiva

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (26), um homem de 50 anos, identificado como Josiel, em situação de rua, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após sofrer uma crise convulsiva no estacionamento do Fórum de Sobradinho.

Quando a corporação chegou ao local, encontraram Josiel caído no chão e, junto a ele, estava uma cadelinha que demonstrava muita preocupação. Percebendo que o homem seria retirado do local, a cadelinha embarcou na viatura e deitou ao lado da maca, para acompanhar o dono.

Diante da necessidade de transporte do paciente, a condição de tranquilidade do animal no interior da Unidade de Resgate, o risco de algum Militar ser mordido ao tentar a expulsão da cachorra e o agravamento do quadro, os militares optaram por efetuar o transporte mesmo com o animal no interior da viatura.

Já no hospital, a equipe encontrou dificuldades para afastar a cachorrinha do dono. Saindo da unidade hospitalar, a cadelinha farejou os militares e equipamentos e ficou na porta do hospital, aguardando. Após a cena de carinho, a viatura passou por um rigoroso processo de assepsia, de modo a estar apta a compor a frota de socorro do CBMDF novamente.