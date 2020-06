Ambev e Bimbo Brasil vão produzir e doar 540 mil fatias de pão feitas com cevada para comunidades vulneráveis

PUBLICIDADE

Ambev e Bimbo Brasil, empresa líder em panificados, anunciam que estão produzindo 540 mil fatias de pão para doar a comunidades vulneráveis das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Gravataí-RS, locais onde as duas empresas têm fábricas. A quantidade será suficiente para beneficiar 680 entidades, além da CUFA (Central Única das Favelas). A matéria-prima para produção dos pães serão os maltes da cevada utilizados no processo produtivo da Ambev.

A iniciativa irá utilizar os maltes da cevada fornecido pela Ambev como um dos ingredientes para produzir as 540 mil fatias de pão de cereais que serão doados para famílias das comunidades.

O objetivo da parceria é ajudar as pessoas que estão passando dificuldades por conta do isolamento social e diminuir os efeitos econômicos da COVID-19. “Nós acreditamos que faz parte nossa responsabilidade olhar para o nosso negócio e pensar como podemos ajudar a sociedade nesse momento crítico que estamos vivendo”, comenta Carla Crippa, VP de Relações com a Sociedade da Ambev.

“Acreditamos que unindo os esforços das empresas podemos levar muitos benefícios para a população e ajudar no combate à esta pandemia. Nosso foco como empresa mundial de alimentos é investir em iniciativas que façam a diferença na vida de quem mais precisa neste momento”, finaliza Alfonso Argudín Álvarez, diretor geral da Bimbo Brasil.

A doação será feita a partir do dia 22 de junho por meio do banco de alimentos Mesa Brasil SESC para as cidades de São Paulo, Brasília e Gravataí-RS e da CUFA, na cidade do Rio de Janeiro.