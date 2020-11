Agências do trabalhador oferecem 1.129 vagas nesta quinta

PUBLICIDADE

Profissionais que atuam nas áreas de mecânica, supermercados, construção civil, saúde, bares e restaurantes são os que mais têm oportunidades de emprego em vagas oferecidas nas agências do trabalhador do Distrito Federal, nesta quinta-feira (12). Ao todo, são 1.129 vagas abertas.

A área de vendas ainda lidera, com 593 oportunidades, inclusive para pessoas com deficiência. Para o comércio, ainda há vaga para atendente de balcão (12), gerente e representante comercial (12) e gerente de loja e supermercado (2). Para essas áreas, os salários vão de R$ 10 ao dia a R$ 2,2 mil mensais, mais benefícios.

No comércio de alimentos, tem espaço para auxiliar de cozinha (6), barman (2), chapista de lanchonete (3), churrasqueiro (9), cozinheiro (7), garçom (60), pizzaiolo (3), padeiro (1) e sushiman (4). Algumas delas pedem experiência e o nível de escolaridade exigido varia de acordo com a área desejada. Alguns pedem ensino médio e outras, apenas o fundamental.

Mecânicos com experiência em automóveis, caminhões, máquinas pesadas e motocicletas tem 18 vagas à disposição. Os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 1,8 mil, mais benefícios. A maioria das oportunidades exige, apenas, ensino fundamental.

Ainda para quem gosta de trabalhar com automóveis, há 23 vagas para motoristas, sendo quatro para motofretistas, seis para carreteiro, 10 para motorista de caminhão e três para operador de betoneira. As remunerações ficam entre R$ 1.195 e R$ 2,9 mil, mais benefícios.

Na área de saúde, 13 vagas contemplam auxiliar técnico em laboratório de farmácia e técnicos de enfermagem. Para todas, é exigido ensino médio. Os salários são nos valores de R$ 1,1 mil, R$ 1,3 mil e R$ 1,5 mil, a depender da contratante.

Quem tiver interesse em concorrer a qualquer uma das vagas anunciadas, deve procurar uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília