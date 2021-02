Acidentes em rodovias: números caem em todo o país

PUBLICIDADE

Mayra Dias

[email protected]

Levando em consideração todo o país, a pesquisa da CNT mostrou que 2020 terminou com 63.447 acidentes e 5.287 mortes nas rodovias federais que cortam o Brasil. O número representa, respectivamente, queda de 5,9% e de 0,8% em relação ao ano anterior.

Quanto à redução do número de mortes, o coordenador de pesquisa e estatística da Confederação, Jefferson Cristiano, acredita ser um dado preocupante, levando em consideração que, devido a pandemia, esperava-se uma queda maior nesse número.

“0,8% significa estabilidade. Isso, pra nós, é um número preocupante uma vez que, no ano passado, por conta da pandemia, houve uma redução no fluxo de veículos nas nossas rodovias”, compartilha o coordenador.

O levantamento mostrou também que, do total de vítimas, 81,8% são homens, e que a maioria dos acidentes ocorreram nos fins de semana (54,8%). Além disso, foi constatado que a BR-116, que liga o Ceará ao Rio Grande do Sul, e a BR-101, que une o Rio Grande do Norte ao RS, são as que mais matam no país.

Na análise de Jefferson, a imprudência dos motoristas está refletindo em acidentes cada vez mais graves, todavia, as políticas públicas do país também são responsáveis por isso. Como exemplo, o coordenador destaca a má pavimentação, a deficiência de sinalização horizontal e vertical, como placas informando a proibição da ultrapassagem, e a falta de acostamentos.

“Temos no país a predominância de rodovias de pistas simples, que faz também com que a maior causa de acidentes seja por colisão. Em uma situação adversa, muitas vezes, o motorista decide tomar uma atitude errada, infelizmente”, lamenta Jefferson Cristiano.

Segundo a CNT, o custo estimado de todos os acidentes em rodovias federais somados foi de R$ 10,22 bilhões e a maioria das vítimas fatais (33,3%), tinham mais de 45 anos (1.759 mortes).

Sobre os índices nas unidades da federação, Minas Gerais foi o que teve o maior número de acidentes e mortes, com 8.363 e 717, respectivamente. “Temos em torno de 14 mortes por dia”, diz o coordenador de pesquisa e estatística.