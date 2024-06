O elevador, Lula e o dólar: uma comédia econômica

Imagina só a cena: lá está o presidente Lula, de terno brilhante e um sorriso maroto, parado em frente a um elevador, típico dos grandes momentos econômicos do Brasil. Com aquela sua expressão de quem está prestes a contar uma piada, ele pergunta ao elevadorista: “E aí, está descendo?”

Do interior do elevador, uma voz responde com um leve sotaque de mercado internacional: “Não, Lula, está subindo!”

E é assim que começa mais um capítulo da novela econômica brasileira. Nesta quinta-feira (20), o dólar decidiu subir, talvez inspirado pelas últimas falas do presidente sobre o Copom e suas decisões. O Comitê de Política Monetária (Copom), por sua vez, manteve a taxa Selic na mesma, como quem diz: “Vamos manter a calma aí, pessoal!”

Enquanto isso, lá fora, o mercado internacional dá o seu show particular de volatilidade, como se estivesse dançando ao som de uma bossa nova bem dissonante. E assim, entre altas e baixas, risos e suspiros, o Brasil segue seu curso, com o dólar indo e vindo feito piada de humorista em noite de estreia.

E se alguém perguntar onde está o Copom nessa história toda, pode apostar que eles estão lá, quietinhos, planejando o próximo ato desse espetáculo econômico. E assim encerramos mais um episódio da saga “Economia brasileira: aventuras e desventuras”. Até a próxima queda de braço entre o Copom e o dólar no elevador da política monetária!