Campus Party Brasília abre as inscrições do programa Startup 360

Em parceria com o Sebrae, programa visa dar visibilidade e mentorias

para startups de diferentes portes

A Campus Party Brasil, a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, blockchain, cultura marker, games, educação e empreendedorismo do mundo, abre as inscrições para o programa Startup 360, realizado em parceria com o Sebrae, que tem como objetivo possibilitar que startups iniciantes e avançadas exponham seus trabalhos. Além disso, as empresas de inovação receberão mentorias e treinamentos. A convocação vale para a 5aedição da Campus Party Brasília que acontecerá entre 5 e 9 de abril, no estádio Mané Garrincha. A CPBSB5 já está com ingressos à venda no site oficial do evento.

“O empreendedorismo é um pilar importante da Campus Party Brasília. O Startup 360 é a oportunidade para as startups apresentarem suas ideias, mas também, para que investidores conheçam negócios promissores e inovadores. Vale ressaltar que a apresentação dessas novas empresas nos dá a dimensão de como estão os negócios atualmente”, explica o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.

O programa “Startup 360” selecionará soluções com melhor desempenho na avaliação, que será feito por uma comissão julgadora formada por curadores de conteúdo da Campus Party. Serão avaliados os seguintes critérios: tecnologia, inovação, ideação, tração, operação e modelo de negócios. As inscrições estão abertas por meio do site – https://brasil.campus-party.org/cpbsb5/startup360/. A divulgação dos selecionados ocorrerá em 10 de março de 2023, no site da Campus.

Cronograma programa “Startup 360”

Inscrições – 30/01/2023

Seleção – 01/03/2023 a 07/03/2023.

Divulgação dos selecionados – 10/03/2023. Confirmação de presença – 10/03/2023 a 14/03/2023.

Data final para a submissão para segunda chamada – 14/03/2023. Confirmação de presença da segunda chamada – 16/03/2023 a 20/03/2023. Envio do manual do expositor – 15/03/2023 a 120/03/2023.

Exposição de startups – 06/04/2023 a 09/04/2023.

Serviço Campus Party Brasília

Serviço Campus Party Brasília – 5a edição Arena: de 5 a 9 de abril

Área Open: de 6 a 9 de abril

Local: Estádio Mané Garrincha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canada, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.

Informações para a imprensa:

Agência Virta

Paulo Moura – [email protected] – (21) 96601-1414 Fernanda Arantes – [email protected] – (11) 99617-8791 Aurelio Guerra – [email protected] – (11) 94804-6144