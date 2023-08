Wellington Luiz assumirá a presidência do MDB na Câmara Legislativa 

O nome do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) foi definido em reunião nesta quinta-feira (3)

Assumindo o posto que, até então, era ocupado pelo deputado Rafael Prudente, o distrital Wellington Luiz será o novo presidente do Diretório Regional do MDB no Distrito Federal. O partido, atualmente, conta com a maior bancada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), com cinco deputados distritais.

O nome de Wellington, que chefia a Casa, ainda deverá ser aprovado por eleição no MDB-DF, que está marcada para o próximo dia 19. No entanto, já há um acordo para que o presidente da Câmara assuma o cargo no partido na capital federal.

A reunião entre o governador Ibaneis Rocha (MDB), Prudente, Wellington, deputados distritais do partido e outros integrantes do MDB-DF, como o ex-vice-governador Tadeu Filippelli, ocorreu na manhã desta quinta-feira (3/8).

A justificativa de Rafael Prudente para deixar o posto de presidente foi a de que ele queria se dedicar ao mandato de deputado federal. “Sempre tive em minha cabeça que tanto partido quanto mandato têm de ser temporários. Cumpri essa missão no MDB-DF. É um peso grande presidir um partido como o MDB. Pedi para que o governador escolhesse um sucessor para que eu pudesse dedicar o mandato à população”, salientou Prudente.

Como ele fez questão de destacar, essa foi uma conversa combinada e liderada pelo governador. “Fico muito feliz de passar o bastão para o deputado Wellington. Tenho certeza de que fará um bom mandato, em especial para costurar a chapa do MDB nas próximas eleições, como fiz em 2022”, completou.

Wellington Luiz, por sua vez, afirmou que, “por entendimento do próprio governador, de Rafael Prudente e dos demais parlamentares, essa missão, provisoriamente, passaria a nós”. O presidente da CLDF declarou que, uma vez confirmada a eleição, está pronto para assumir esse desafio.

Prudente foi eleito presidente do partido no DF em maio de 2019. Seu mandato terminou em 31 de maio de 2023, e ele permanece à frente do Diretório Regional do partido, de forma provisória.