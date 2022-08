Volta às aulas: PMDF realiza operação neste retorno escolar

A operação irá até sexta-feira com o propósito de aproximar a comunidade escolar com a Polícia Militar. Diversas ações estão sendo feitas, entre elas, palestras educativas em sala visando a prevenção da violência no ambiente escolar

Por Marcos Nailton

O retorno das atividades educacionais do ano letivo de 2022 nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal aconteceu nesta segunda-feira (01). E, a fim de dar boas-vindas ao corpo discente e docente, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), está realizando nesta semana a Operação Volta às Aulas, com o objetivo de aproximar a comunidade escolar com a corporação.

Durante a semana, serão realizadas operações policiais (Escola livre, Varredura, Bloqueio e Blitz Escolar), intensificação do policiamento a pé e motorizado, apresentações e distribuição de folders com dicas de segurança aos alunos. Também serão ministradas palestras educativas em sala, visando à prevenção da violência no ambiente escolar.

No Centro de Ensino Médio Setor Oeste, na 912 Sul, os alunos compareceram ao primeiro dia de aula após o recesso e desfrutaram da operação. Foi realizado um momento cívico com a banda de música da PMDF, e em seguida, uma ação educativa com cães do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães). A ação vai até sexta-feira (5).

Cerca de 430 mil estudantes retornaram para as salas de aula nas 690 escolas da capital. De acordo com o calendário da Secretaria de Educação, o ano letivo termina em 23 de dezembro. A legislação obriga que seja necessário 200 dias letivos ao ano.

Operação Volta às Aulas:

» Escola livre: combate ao ingresso de alunos com armas ou drogas nas escolas.

» Varredura: revista aos alunos, com detectores de metais, no interior das salas de aulas.

» Bloqueio: busca geral de suspeitos de crime em locais de concentração de pessoas no Perímetro de Segurança Escolar, como bares, quiosques, lanchonetes e em veículos.

» Blitz Escolar: somatório das Operações Escola Livre, Varredura e Bloqueio Escolar realizadas simultaneamente