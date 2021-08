Volta às aulas com criatividade

Atividades extracurriculares como dança, teatro, canto e instrumentos podem reforçar o aprendizado dos estudantes e estimulá-los no período pandêmico e pós-pandêmico

Dança, teatro, canto ou instrumentos. Muitas são as atividades extracurriculares que podem ajudar a desenvolver novas habilidades em crianças e jovens. Utilizadas com diferentes objetivos, essas práticas colaboram para o estímulo da criatividade, liderança, comunicação e adaptabilidade, competências necessárias no mundo contemporâneo. É o que explicita um relatório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC), que demonstrou que o acesso a atividades extracurriculares pode representar uma diferença significativa no desempenho escolar.

O Instituto realizou o cruzamento dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, com as respostas ao questionário socioeconômico, e constatou que os benefícios de ter experiências mais ricas e diversas, ainda na infância, podem ser observados durante toda a vida. “Existem fatores biológicos, sociais e culturais que influenciam no desenvolvimento. A união desses fatores colabora para a formação dessas crianças e adolescentes”, explica Luana de Melo Ribas, psicóloga Mestra em psicologia do desenvolvimento e escolar.

Segundo a psicóloga, essa oportunidade formará adultos mais versáteis, dinâmicos e inovadores. Para Luana, pensar nessa unidade é de fundamental importância para que eles estejam ativos e para que possam estar em espaços de interação e de convivência nesse novo momento da pandemia. “As crianças ficaram por muito tempo em casa, sem as atividades extracurriculares, mas com a rotina acadêmica ativa. Então, acredito que isso contribui de forma indiscutível para o desenvolvimento, seja qual for a atividade extracurricular oportunizada para as nossas crianças e jovens”, complementa Luana.

A psicóloga explica que o momento ainda é bastante delicado e que devido às grandes perdas nos últimos um ano e meio, além da vontade dos pais é sempre bom ouvir as crianças e jovens para entender o que elas querem fazer, bem como estabelecer um limite para as atividades. “Agora, com as vacinas chegando para professores, psicólogos e demais profissionais que atuam para o desenvolvimento global das nossas crianças, elas poderão ter suas rotinas equalizadas, serem mais assistidas e ter um melhor aproveitamento de sua infância e juventude sem tantas restrições, mas com os mesmos cuidados”, complementa a especialista.

Formado em Tecnologia de Áudio pela Escola de Música de Brasília e proprietário da Escola de Artistas do ClipeTube, Marcos Oliveira entende do assunto e vivencia essa experiência em casa e profissionalmente. “Ser pai de quatro crianças e proprietário de uma escola que estimula a arte por meio de diversas plataformas me trouxe a experiência e o know-how necessários para proporcionar, de maneira profissional e adequada, experiências artísticas ricas para a minha família e para os estudantes da Escola”, explica o músico.

A Escola de Artistas, projeto voltado para o público infantil do Distrito Federal, oferece aulas de música de uma maneira totalmente moderna e diferente, que engloba desde conteúdos sobre canto e presença no palco, a expressão corporal e outras técnicas. “Aqui na nossa escola, não importa se o seu filho é hiperativo ou mais quieto. Um dos nossos focos é diminuir a timidez, melhorando a expressão e a autoconfiança dos nossos alunos. Essa experiência contribui também para o desenvolvimento das crianças elevando a autoestima e a criatividade”, explica Marina Oliveira, sócia do espaço e esposa do Marcos.

Para Antonia Miranda, mãe da pequena Mari Gomide, de 9 anos, as atividades extracurriculares das quais a filha participou na Escola de Artistas foram muito importantes para o desenvolvimento da criança. “Tudo o que ela vive lá se reverbera na escola com seus amigos e no convívio familiar. Com a Escola de Artistas a evolução dela foi significativa tanto vocal, porque ela adora cantar, quanto comportamental ”, conta Antonia. Ela completa explicando que a filha também aprendeu a controlar melhor as emoções, os medos e a encarar desafios. “Ela também perdeu um pouco a timidez e melhorou a confiança nela mesma”, finaliza Antonia.

8 vantagens da atividade extracurricular para seus filhos: