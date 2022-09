Volta a chover no Distrito Federal este domingo

Diversos pontos da capital registraram chuvas em diferentes intensidades.

O fim de semana foi de chuva no Distrito Federal. A sexta, o sábado e o domingo (16, 17 e 18) marcaram o fim de um período histórico de seca, contabilizando mais de 130 dias.

No sábado, a água caiu com mais intensidade, chegando a inundar locais na Vicente Pires e em Águas Claras. Já a sexta e o domingo tiveram quedas mais singelas e calmas.

As previsões eram de que só choveria no DF na próxima quinta-feira (22). No entanto, o período chuvoso chegou mais cedo.

A chegada adiantada do evento é um alívio para o brasiliense, que vem sofrendo com períodos intensos de seca e pouca umidade.

A falta de água e as altas temperaturas, que bateram altos picos neste ano, fizeram com que as queimadas se intensificassem. Cerca de 10% da área do Parque Nacional de Brasília foi queimada.