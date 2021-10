Vítima de estupro coletivo denuncia policial do DF e mais cinco pessoas pelo crime

Vítima reconheceu na delegacia três dos suspeitos. PM informou que vai aguardar a conclusão das investigações para tomar as medidas cabíveis.

O crime de estupro coletivo foi denunciado pela vítima, uma jovem de 25 anos que participava de uma festa em Águas Lindas de Goiás. Segundo ela, teria sido violentada diversas vezes pelos criminosos e que um deles estaria inclusive armado. A vítima foi socorrida pelo CBMDF e os acusados levados presos pelo envolvimento no crime

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que aguarda a conclusão do inquérito para continuar com as apurações no âmbito militar. A polícia disse ainda que “não compactua com quaisquer desvios de condutas, menos ainda com ações que configurem crimes” e irá “apurar os fatos e tomar as medidas pertinentes”.

O Crime

A vítima foi convidada para uma festa na última seta feira (8) e ficou no local até o dia amanhecer. O convite teria sido feito por um amigo. Em seguida, logo de manhã, duas mulheres chamaram ela para descansar em um quarto. O evento que começou na sexta se prolongaria até domingo, por isso o convite para que pudesse descansar.

A vítima contou que, ao entrar no cômodo, as duas mulheres saíram e um homem entrou no quarto. Ele começou a tirar a roupa e a jovem viu que ele estava armado. Em seguida, ele tirou as roupas da vítima e a estuprou.