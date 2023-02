Visita técnica orienta sobre resgate e recolhimento de animais silvestres

Servidores do Instituto Brasília Ambiental participaram de uma visita técnica ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Cetas/Ibama). No encontro, os técnicos do Ibama fizeram uma apresentação da estrutura e dos procedimentos adotados no recebimento de animais silvestres.

“A visita técnica faz parte das atividades da comissão do Brasília Ambiental designada para elaborar um edital de parceria baseado no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), para apoio ao Cetas no trabalho de resgate e atendimento dos animais silvestres para reabilitação e soltura”, explica Alessandra do Valle Abrahão, analista de atividades do meio ambiente e coordenadora da comissão. O encontro foi realizado no fim de janeiro.

Parcerias via MROSC são acordos firmados entre a administração pública e organizações da sociedade civil (OSCs), em regime de mútua cooperação, que envolvem a transferência ou não de recursos financeiros, para consecução de finalidades de interesse público.

Proteção

Os centros de triagem de animais silvestres do Ibama são unidades responsáveis pelo recebimento de animais silvestres apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente pela população. São 24 unidades espalhadas pelo território brasileiro que fazem avaliação, tratamento, reabilitação e destinação desses animais, com o objetivo maior de devolução deles à natureza.

Os Cetas do Ibama recebem, em média, mais de 50 mil animais por ano – a maioria são aves. No Distrito Federal, o Instituto Brasília Ambiental atua em conjunto com a autarquia federal nas ações de triagem, reabilitação, destinação e soltura da fauna silvestre. Em 2021, cerca de 11 mil animais silvestres foram devolvidos à natureza.

Com informações da Agência Brasília