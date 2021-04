Vila Planalto vai ganhar campo de grama sintética

Licitação está marcada para o dia 28 deste mês. Com investimento de R$ 1 milhão, serão geradas dezenas de empregos

Está marcada para o dia 28 deste mês a abertura dos envelopes da licitação para o contrato com a empresa que será responsável pela construção do campo de grama sintética da Vila Planalto. Demanda antiga dos moradores, o tão aguardado campo será erguido na Praça Rabelo, importante espaço de lazer da comunidade local. O investimento é de cerca de R$ 1 milhão, com a previsão de que sejam gerados 60 empregos.

O campo terá a dimensão de 89 metros de comprimento por 54,5 metros de largura, incluindo 3 metros de afastamento em relação ao perímetro destinado à cobrança de laterais e escanteios. No entorno, será erguido alambrado de proteção. O projeto também prevê a construção de calçadas a partir do passeio atual, melhorando a urbanização da Praça Rabelo com a inclusão de equipamentos como bancos e lixeiras.

Espaço coletivo

“Há anos, os moradores da Vila Planalto têm lutado pela construção desse campo de futebol. Finalmente conseguimos transformar o sonho em realidade”, destaca o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Além de oferecermos espaço coletivo adequado para a prática desportiva, vamos reforçar a função social desta importante praça para a comunidade”, afirma.

Esse ponto de vista é compartilhado pela secretária executiva de Obras e Infraestrutura, Janaína Chagas. Para ela, “a execução desse projeto vai oferecer espaço adequado para complementar as atividades educacionais, esportivas e de saúde para todos os moradores da Vila Planalto”. Agência Brasília