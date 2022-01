Vídeo: Policiais militares impedem suicídio na EPNB

Desnorteado sob efeito de remédios psicotrópicos, o homem, não correspondia as tentativas de diálogo

Um homem foi impedido de tirar a própria vida na EPNB, às 20h desta terça-feira (5). Pessoas que passavam pelo local acionaram policiais militares do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 45), ao presenciar um indivíduo que tentava se jogar de uma passarela no local.

Desnorteado sob efeito de remédios psicotrópicos, o homem, não correspondia as tentativas de diálogo. Em determinado momento da ação, os policiais conseguiram agir antes que o indivíduo pudesse soltar as duas mãos e e se jogar em queda.

Mesmo resistindo a força policial, o homem foi contido pela equipe do Gtop 45, acalmado e retirado ileso da passarela. Após o ocorrido, ele foi transportado a UPA do Núcleo Bandeirante pelo Samu para ter o devido acompanhamento médico.