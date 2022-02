Vídeo: PMDF salva homem que engasgou com pirulito

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado avaliou a vítima que foi liberada no local sem necessidade de deslocar até um centro médico

Por volta das 11h00 desta segunda-feira (28), policiais militares do 6º Batalhão salvaram um homem que se engasgou com um pirulito.

A vítima chegou correndo na base móvel do 6º com braços levantados e não conseguia falar e respirar. Logo os policiais perceberam que o homem estava engasgado e o sargento Francesco deu início as manobras de Heimlich.

As vias respiratórias foram desobstruídas e o homem voltou a respirar. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado avaliou a vítima que foi liberada no local sem necessidade de deslocar até um centro médico.