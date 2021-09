VÍDEO: homem é atacado por capivara no Lago Paranoá

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento do ataque. A capivara se aproxima do homem, que estava mergulhando, e o morde no ombro

Na tarde de segunda-feira (13), um homem foi atacado por uma capivara enquanto nadava no Lago Paranoá. O ataque aconteceu no Setor de Clubes Esportivos Norte (SCEN). Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento do ataque. A capivara se aproxima do homem, que estava mergulhando, e o morde no ombro. Confira o vídeo Um homem foi atacado por uma capivara no Setor de Clubes Esportivos Norte (SCEN), enquanto nadava nas águas do Lago Paranoá, nessa segunda-feira (13/9). Imagens registradas por uma outra pessoa que estava no local, e filmava a vítima, mostram o momento do ataque. O homem mergulhava quando a capivara se aproxima, sobe em cima da vítima e a morde, na região do ombro e da cabeça. Depois, o animal sai nadando. Polícia Militar Ambiental resgata capivara no Lago Sul Na manhã deste sábado (11), uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgatou uma capivara na QL 26, do Lago Sul (DF). Uma moradora do conjunto 5 encontrou o animal na frente de casa e acionou os policiais. A capivara estava bem e foi reconduzida para o Lago Paranoá CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE