Vídeo: confusão no Arapoanga-DF termina em morte

No último sábado (8), por volta das 13h, uma briga generalizada começou no condomínio conhecido como Alemão, em Arapoanga, em Planaltina-DF. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a confusão foi motivada por um ponto de drogas.

Integrantes da facção Favelinha brigaram e esfaquearam mulheres da facção rival, do condomínio Alemão. A briga seguiu, e elas tentaram arrombar o portão de uma casa que era ponto de tráfico. Quem estava dentro do local, não abriu, e seguiu gritando com quem tentava invadir.

Sem sucesso em adentrar o ponto de tráfico, pessoas que estavam em um Gol de cor preta voltaram e atiraram contra a casa, acertando um homem – que veio a óbito. Ele foi identificado como Rodrigo Bezerra da Costa, de 41 anos, conhecido na região como “Galo Cego”. O homem foi atingido por vários disparos e chegou a ser encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Planaltina (HRPL), mas não resistiu aos ferimentos.

A PMDF foi acionada, mas não conseguiu capturar os autores do crime. A 16ª Delegacia da Polícia de Planaltina investiga o caso.