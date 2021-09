Vídeo: carro capota na BR 040 na entrada de Santa Maria

Uma caminhonete de cor prata capotou na manhã deste domingo (26), na BR 040 em frente ao posto fiscal na entrada de Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empenhando três viaturas e 12 militares. As equipes chegaram ao local e encontraram o veículo capotado as margens da via, com uma pessoa ainda dentro. A vitima e condutora, Ayane Santos foi tirada das ferragens e atendida apresentando escoriações e provável fratura de nariz. Ayane no momento do atendimento estava meio desorientada, porém durante o transporte ao hospital regional de Santa Maria, demonstrou estar lúcida e estável.