Vídeo: Adolescente apreendido por tráfico de drogas

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) apreenderam um adolescente acusado de tráfico de entorpecentes no Paranoá, por volta das 20 desta segunda-feira (11).

A equipe do Gtop 40 recebeu informações do serviço de inteligência que um jovem estaria com entorpecentes e uma arma de fogo na quadra 2 do Itapoã.

Os policiais foram até a casa do suspeito e a mãe do adolescente autorizou a busca pelo imóvel. No local foram encontrados 660 comprimidos ecstasy, cerca de 1,5 kg de cocaína, aproximadamente 1,5 kg de crack, cerca de 2kg de maconha, sete tubos de lança perfume e R$ 10 mil.

O detido foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente para registro do flagrante.

