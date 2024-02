Vicente Pires recebe Dia D de combate à dengue neste sábado (10)

Os pacientes poderão contar com hidratação intravenosa, testagem rápida e, se for preciso, remoção de casos severos aos hospitais regionais ou às unidades de pronto atendimento

A Região Administrativa (RA) de Vicente Pires recebe, neste sábado (10), as ações do Dia D de combate à dengue. O evento, que ocorre das 9h às 12h, vai reunir equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF), Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, Defesa Civil e outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) para reforçar os cuidados contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Mais de 40 profissionais de Estratégia Saúde da Família (ESF) estarão na Tenda da Dengue, instalada no local, com funcionamento das 7h às 19h, para oferecer atendimento a casos suspeitos da doença. Os pacientes poderão contar com hidratação intravenosa, testagem rápida e, se for preciso, remoção de casos severos aos hospitais regionais ou às unidades de pronto atendimento (UPAs).

A Administração Regional de Vicente Pires cedeu uma sala para a imunização da população, das 9h às 12h. Serão ofertados imunizantes do calendário vacinal completo, com exceção das vacinas contra dengue e BCG. Haverá ainda testagem rápida para hepatites, sífilis e HIV, aconselhamento e distribuição de preservativos.

Os moradores da região serão visitados por 100 agentes comunitários de saúde (ACS) e 35 agentes de vigilância ambiental (Avas) da SES-DF, com reforço de 300 militares do Corpo de Bombeiros. O intuito é orientar e identificar possíveis focos de reprodução do mosquito transmissor da doença. Oito veículos do fumacê vão circular pelas ruas da RA.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), por sua vez, disponibilizarão caminhões basculantes e pás mecânicas para a retirada de lixo, entulho e inservíveis descartados incorretamente na região da Colônia Agrícola 26 de setembro.

Vacinação no Carnaval

No Dia D em Vicente Pires não haverá disponibilidade de vacinas contra a dengue. No entanto, durante todo o período do Carnaval, o DF contará com 15 locais de vacinação contra a doença.

A lista completa com os endereços e horários está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF). A orientação é a de que o público-alvo, crianças de 10 e 11 anos, estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Será preciso apresentar o documento de identificação e a caderneta da criança. Não é necessário agendamento.

A vacina não é indicada para indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles em terapias imunossupressoras, com infecção por vírus da imunodeficiência humana (HIV) sintomática ou com evidência de função imunológica comprometida, e em pessoas com hipersensibilidade às substâncias listadas na bula. A restrição se estende às mulheres grávidas ou em período de amamentação.

GDF Mais Perto do Cidadão

O Dia D de Combate à Dengue no Vicente Pires ocorrerá durante o evento GDF Mais Perto do Cidadão. Além dos serviços de saúde, a ação oferecerá à população a vacinação de animais contra a raiva, emissão das primeira e segunda vias do RG pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), serviços de orientação jurídica e psicossocial pela Defensoria Pública do Distrito Federal, Direito Delas e Programa Acolhe DF pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), entre outros.

Serviço

Dia D de combate à dengue em Vicente Pires

→ Data: sábado (10)

→ Horário: 9h às 12h

→ Local: Rua 4A Área Especial

*Com informações da Agência Brasília