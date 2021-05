Vicente Pires: PCDF desmonta duas bancas de jogo do bicho

Uma mulher e um homem, de 41 e 46 anos, foram detidos após levantamento realizado no local. De acordo com a polícia, eles eram os exploradores do jogo

Na tarde de quarta-feira (19), a Polícia Civil do DF acabou com duas bancas de jogo do bicho, localizadas na Rua 12 de Vicente Pires. A ação é resultado da Operação Jogo Duro. Uma mulher e um homem, de 41 e 46 anos, foram detidos após levantamento realizado no local. De acordo com a polícia, eles eram os exploradores do jogo. Um apostador que estava na banca explorada pela mulher também foi detido e conduzido à delegacia. Os policiais apreenderam bilhetes de apostas, máquinas impressoras de jogo, cadernos de anotações e cerca de R$ 600, em espécie. Os organizadores foram autuados pela contravenção penal de explorar jogo do bicho e podem ser condenados à pena de 4 meses a 1 ano de prisão. O apostador também foi autuado em flagrante pela contravenção de participação em jogo do bicho. Ele está sujeito à pena de multa. Todos foram liberados após a assinatura de termo circunstanciado. Com informações da PCDF CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE