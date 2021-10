Viatura da PMDF se envolve em acidente na DF-250

Havia quatro policiais no veículo, e dois deles se feriram. Outras duas pessoas também tiveram ferimentos

Uma viatura da Polícia Militar (PMDF) se envolveu em um acidente com outro carro na DF-250 na tarde deste sábado (30).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), havia quatro policiais na viatura, e dois deles se feriram. Outras duas pessoas que estavam no outro carro também tiveram ferimentos. As lesões, contudo, foram leves.

