Vias N1 e S1 da Esplanada dos Ministérios seguem interditadas

A Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) e as forças de segurança do DF permanecem monitorando toda a região central de Brasília, por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) e equipes em campo

Na tarde desta quarta-feira (8) a SSP/DF e as forças de segurança iniciaram negociação para a retirada das estruturas e veículos da Esplanada dos Ministérios, conforme previsto nos protocolos utilizados em manifestações utilizado em atos populares. A previsão é que a retirada comece ainda hoje.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação foi acionada na manhã de hoje (8) para averiguar a situação envolvendo jornalistas e manifestantes na entrada do Ministério da Saúde. A situação foi resolvida com a chegada dos militares e, de acordo com a corporação, não houve invasão do prédio público.

Destacamos, ainda, que o policiamento na Esplanada está reforçado desde o último domingo (5), quando as vias N1 e S1 foram interditadas devido o grande fluxo de pessoas que chegavam à região. O acesso à Praça dos três poderes segue restrito. Quem acessar o local, isoladamente, será orientado pelo policiamento a sair.

Sob a coordenação de SSP/DF, as forças de segurança estão atuando no local para garantir a segurança de manifestantes, trabalhadores e população em geral.

As vias N1 e S1 permanecem interditadas nesta quinta-feira (9), entre a Catedral e o 1º Grupamento de Bombeiro Militar (1º GBM). A liberação ocorrerá após avaliação do cenário por parte das autoridades de trânsito. As alternativas são as vias S2 e N2.

Manifestações pacíficas

Importante ressaltar que as manifestações ocorridas nesta terça-feira (7), tanto na Esplanada dos Ministérios quanto nas imediações da Torre de TV, terminaram sem nenhuma intercorrência grave. Sob a coordenação da SSP/DF, as forças de segurança locais atuaram de forma integrada e seguindo protocolo elaborado previamente, com base em levantamentos de inteligência e pactuado entre o governo e organizadores dos eventos.