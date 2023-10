Veterinário é investigado após ser flagrado chutando dois cães durante adestramento no Paranoá

O suspeito se descreve como especialista em comportamento animal

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o possível crime de maus-tratos em um cachorro. Com guia de adestramento, um homem foi flagrado por câmeras de casas vizinhas levando dois cães pela rua do condomínio Estância Quintas da Alvorada, no Paranoá, na segunda-feira (16).

De acordo com registros, o homem segurou o cachorro com a guia para ficar próximo ao corpo. O cão aparenta não obedecer ao tutor e, nesse momento, é chutado. Em seguida, o adestrador puxa bruscamente a corda que está presa no pescoço do animal.

O suspeito seria o veterinário Luís Olívio. Nas redes sociais, o profissional se descreve como especialista em comportamento animal. O registro foi feito às 11h08. Por volta do mesmo horário, ele também publicou em suas redes sociais um vídeo passeando com os cachorros.