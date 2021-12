Verão no DF começa com previsão de chuva

O verão 2022 começa com tempo úmido e calor abafado por quase todo o Brasil. No Centro-Oeste, a previsão traz muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora

Mesmo com a chegada do verão, que começa às 12h59 desta terça-feira (21), o Distrito Federal continua com muitas nuvens e previsão de chuva para o resto da semana.

O verão 2022 começa com tempo úmido e calor abafado por quase todo o Brasil. No Centro-Oeste, a previsão traz muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Muitas destas pancadas de chuva ocorrem com raios e podem ser fortes.

Nesta terça (21), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta laranja para a capital. A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h).

O Inmet alertou ainda para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Temperatura

Os termômetros do DF podem registrar até 28°C de temperatura máxima. A umidade relativa do ar varia entre 95 e 50%.

Recomendações do Inmet

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).