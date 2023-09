Vem Brincar Comigo: GDF inicia campanha de doação de brinquedos

A campanha consiste na arrecadação de brinquedos para serem distribuídos para as crianças em evento a ser realizado pelo governo

Espalhar alegria para meninos e meninas em situação de vulnerabilidade do Distrito Federal. Essa é a finalidade da campanha Vem Brincar Comigo, do Governo do Distrito Federal (GDF), que chega à quarta edição. O lançamento da ação ocorreu na manhã desta terça-feira (5) no Palácio do Buriti.

A campanha consiste na arrecadação de brinquedos para serem distribuídos para as crianças em evento a ser realizado pelo governo. Qualquer pessoa pode participar doando itens usados – desde que em perfeitas condições – ou novos até 10 de outubro.

“Essa mobilização social é importante para quem doa. Porque os pais conseguem ensinar para as crianças desde cedo a importância de olhar para o outro. E também para quem vai receber. Porque é por meio do brinquedo que a criança consegue se desenvolver intelectualmente, cognitivamente, emocionalmente e motoramente, além de estreitar os laços sociais e emocionais”, afirma a primeira-dama Mayara Noronha Rocha, idealizadora da campanha.

As doações podem ser feitas nos pontos instalados no Palácio do Buriti, nos órgãos do GDF, nas administrações regionais e nos batalhões da Polícia Militar (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). Os brinquedos usados devem ser higienizados com álcool 70% e colocados em um saco plástico transparente. Já os brinquedos novos podem ser doados em seus próprios pacotes.

Serão beneficiadas crianças que integram instituições do DF ou fazem parte das famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas na campanha. “Temos um braço enorme em todo o DF de crianças que carecem desses brinquedos. Estamos avançando em cada região. Mas precisamos dessa mobilização social da população do Distrito Federal”, afirma a primeira-dama. E completa: “Não se trata de política pública, mas de um fortalecimento da política através da atuação popular”.

A iniciativa é coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, ligada ao gabinete da primeira-dama. Neste ano, a campanha entrou para o calendário oficial do GDF. A última edição, em 2021, arrecadou mais de 16 mil brinquedos.

