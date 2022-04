Vem aí a 62ª edição dos Jogos Escolares do DF

Além das etapas, os jogos se dividem em duas categorias, uma de 12 a 14 anos, e outra de 15 a 17 anos

Os jogos escolares do Distrito Federal 2022 estão cada vez mais próximos. Já dentro do calendário oficial de eventos, a realização vai contar com o importante apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF), que investe o total de R$ 4,1 milhões, por meio do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte (Confae). A descentralização do crédito orçamentário para a Secretaria de Educação, pasta responsável pela iniciativa, foi publicada na edição desta quinta-feira (31) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). As disputas devem ocorrer entre abril e agosto deste ano.

O aporte deve atender despesas do evento relacionadas ao transporte, vestuário, serviços especializados, premiação, alimentação, locação, entre outros serviços. Cerca de 25 mil estudantes de 350 unidades escolares da cidade disputam as etapas Regional e Distrital em modalidades coletivas (basquetebol, futsal, handebol, voleibol, atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginásticas rítmica e artística) e individuais (judô, karatê, luta olímpica, taekwondo, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez).

“Enquanto nossas crianças e jovens estiverem praticando uma modalidade esportiva, elas estarão se desenvolvendo também como seres humanos porque o esporte funciona como um importante instrumento pedagógico. E no desporto educacional se desenvolvem valores importantes como o espírito de equipe, a disciplina e a resiliência. Antes de formar atletas, nós precisamos formar cidadãos que vão aplicar esses princípios na vida”, explica a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

Além das etapas, os jogos se dividem em duas categorias, uma de 12 a 14 anos, e outra de 15 a 17 anos, e funciona como seletiva para a etapa nacional do evento, conhecida como Jogos da Juventude. As escolas e/ou atletas que desejam realizar as inscrições podem acessar o site da Secretaria de Educação até a próxima segunda-feira (4).

*Com informações da Agência Brasília