Velório do jornalista Paulo Pestana será nesta terça (12) no Campo da Esperança

O velório do jornalista Paulo Pestana da Silva Filho será nesta terça-feira (12), a partir das 10h, na Capela 1 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.

Em virtude do falecimento do jornalista, o governador Ibaneis Rocha decretou luto oficial de três dias. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta segunda-feira (11).

Paulo Pestana liderou as duas campanhas de Ibaneis Rocha na corrida pelo Palácio do Buriti, em 2018 e 2022, e acumulou passagens por veículos nacionais e locais, além de ter conquistado grande experiência em comunicação institucional.

“Perdi um grande amigo. Era um profissional genial, profundamente comprometido com o Distrito Federal, com o destino de uma cidade com a qual se identificava. Deixa uma saudade difícil de preencher. Somos todos eternamente gratos a Paulo Pestana”, disse Ibaneis Rocha.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília