Veja onde buscar atendimento nesta semana para questões relacionadas a energia elétrica

Ao longo desta semana, a Neoenergia disponibilizará serviços técnicos e comerciais itinerantes à população do Distrito Federal, como parcelamento de débitos, solicitação de reparo por danos elétricos, troca de titularidade e ligação nova, entre outros. Os clientes também poderão buscar orientações de segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica.

O atendimento itinerante será realizado em mais de 15 regiões administrativas, no formato presencial, conforme cronograma de demanda e sem hora marcada. Além disso, a distribuidora vai participar, na quinta-feira (29), do programa Na Hora nas Cidades, em frente à Associação dos Moradores do Engenho das Lajes, no Gama. Organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), o evento tem o intuito de proporcionar acesso facilitado a serviços públicos essenciais.

A Neoenergia também oferece outros pontos fixos de atendimento presencial – no Paranoá, em Planaltina, São Sebastião, Samambaia e no Lago Sul – sem necessidade de agendamento. Outra possibilidade são os sete postos do Na Hora.

Confira abaixo os locais de atendimento itinerante da Neoenergia entre os dias 26 e 30 deste mês.

Segunda-feira (26)

· 8h às 12h: Seduh-DF e Jardim Botânico

· 14h às 18h: Santa Maria e Itapoã

Terça-feira (27)

· 8h às 12h: CLDF e Arniqueiras

· 14h às 18h: Sudoeste e Ceilândia

Quarta-feira (28)

· 8h às 12h: Varjão e Lago Norte

· 14h às 18h: Paranoá e Seduh-DF

Quinta-feira (29)

· 8h às 12h: Na Hora nas Cidades (Vila Rural Engenho das Lajes, BR-060, Km 32) e Recanto das Emas

· 14h às 18h: Na Hora nas Cidades e Samambaia

Sexta-feira (30)

· 8h às 12h: Núcleo Bandeirante e Estrutural

· 14h às 18h: Candangolândia e Plano Piloto.

O cronograma semanal de atendimento pode ser consultado no site da Neoenergia Brasília.

*Com informações da Neoenergia Brasília