Veja momento em que trio assalta casal na 114 Sul

Um dos assaltantes foi preso pela PCDF, e já havia sido preso por roubo na região, os outros dois seguem foragidos

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 1ª Delegacia de Polícia, prendeu nesta segunda-feira (13) um homem de 22 anos por participação em um roubo na 114 Sul. Imagens do circuito de segurança dos edifícios no local registraram o momento em que o homem e mais dois rapazes assaltaram um casal.

Nas imagens do circuito de segurança a qual o Jornal de Brasília teve acesso é possível ver os assaltantes embaixo de um bloco na 114 sul, logo em seguida eles avistam um casal de mochilas passando e os seguem. Já no estacionamento do bloco é possível ver o momento em que os três se aproximam do casal, realizam a abordagem e praticam o assalto.

Veja:

De acordo com o delegado da 1ª DP, Maurício Iacozzilli, o assaltante foi identificado em ao menos três roubos na região. Wellington Oliveira Santos, de 22 anos, é enteado de um zelador que trabalha na 416 Sul e foi preso em sua residência. O assaltante possuía uma passagem por roubo em flagrante e foi colocado em liberdade provisória durante a audiência de custódia, e um roubo em trâmite na 6ª Vara Criminal.

O pedido de prisão preventiva foi representado pelo delegado Maurício Iacozzilli, a qual foi deferida e o mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de Brasília, pelo crime de roubo circunstanciado foi cumprido pela 1ªDP nesta segunda-feira em desfavor do homem de 22 anos. “O autor já havia sido preso em flagrante por roubo em 17/05/2022, mas foi colocado em liberdade provisória pelo Juiz do NAC. Entretanto, após investigações realizadas por esta DP, já se comprovou a participação dele em outros dois roubos na região .” afirma, Iacozzilli.

Em virtude da participação em diversos roubos na região, a PCDF solicita que caso alguma vítima reconheça o assaltante que compareça à 1ª DP para que as providências pertinentes sejam tomadas e o autor fique preso por mais tempo. As investigações prosseguem visando identificar os outros dois suspeitos que aparecem nas imagens. Caso algum cidadão tenha informações sobre os suspeitos, deve ligar no 197. Vale ressaltar que a denúncia é anônima.

Fotos: Divulgação/PCDF