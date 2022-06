Veja locais de vacinação contra covid-19 neste sábado (18)

Completam a lista de locais deste sábado unidades básicas de saúde localizadas no Itapoã, Guará e Gama

Este sábado (18) será o dia de vacinação contra a covid-19 em todos os cantos do Distrito Federal. Entre as unidades abertas está a Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 da Asa Sul, que no feriado de Corpus Christi vacinou 1.325 pessoas. Também estará em funcionamento a UBS 5 de Taguatinga, onde outras 1.260 pessoas se imunizaram na quinta-feira (16). Completam a lista de locais deste sábado unidades básicas de saúde localizadas no Itapoã, Guará e Gama.

Ainda haverá vacinação contra a covid-19 durante a ação social que a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira vai realizar na Quadra AD 415 de Santa Maria Norte. “Esperamos pelo menos duas mil pessoas aqui. Já que vai ter muita gente, a gente aproveita para oferecer mais esse serviço”, diz Anderley Monteiro, coordenador da ação.

Ao todo, serão nove locais em funcionamento neste sábado. A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, ressalta a importância da abertura das unidades de saúde no fim de semana e das parcerias. “A nossa meta é facilitar o acesso à vacinação e ampliar a cobertura vacinal da população”, afirma.

O chefe da Assessoria da Atenção Primária da Secretaria de Saúde, Adriano de Oliveira, informou que em todos os locais haverá equipes e imunizantes suficientes para atender a uma alta procura durante o dia. “Os locais estarão abastecidos com imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech para aplicação de primeira e segunda doses, dose de reforço e segunda dose de reforço”, explica.

Adolescentes a partir dos 12 anos podem receber a primeira dose de reforço. Já a segunda dose de reforço está disponível para todos acima dos 40 anos e para profissionais de saúde, inclusive gestantes. Para as crianças de 5 a 11 anos são ofertadas vacinas para primeira e segunda dose.

Confira a lista completa dos locais de vacinação.

*Com informações da Secretaria de Saúde