Veja a programação de ônibus para o feriado da Semana Santa

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informou que, no feriado desta sexta-feira da Paixão (15), o transporte público seguirá os horários tradicionais dos domingos. Semanas com pontos de descanso são um alívio para quem está cansado da rotina e quer ficar em casa descansando, ou fazendo alguma atividade que fuja do dia-a-dia. Para quem precisa usar o transporte público, no entanto, pode ser preocupante. Linhas diminuem e o horário daquele seu ônibus rotineiro pode mudar. Por isso, é importante se planejar.

Já na quinta-feira, nada muda e os coletivos circularão normalmente com a tabela de dia útil. Para o público que pretende assistir à apresentação da Via Sacra no Morro da Capelinha, em Planaltina, haverá facilidade para se locomover.

A Semob autorizou a reativação de quatro linhas de ônibus para atender a população durante o evento. As linhas 504.2 e 504.3 farão a ligação entre Sobradinho I e II e o Morro da Capelinha, com 49 viagens ao longo do dia. Já a linha 609.2 circulará entre Planaltina e o Morro da Capelinha com 68 viagens autorizadas. E a 617.1 sairá da Rodoviária do Plano Piloto também em direção ao local do evento, com 18 horários de partida. O embarque será pela plataforma A, box 4, do terminal rodoviário.

A Secretaria afirma ainda que acompanhará toda a operação para fazer ajustes necessários conforme a demanda de passageiros. A circulação dos ônibus para os fiéis que irão ao Morro da Capelinha acontecerá entre 9h e 22h, com maior concentração de veículos entre 12h e 17h e entre 18h e 19h.

Programação dos ônibus

Quinta-feira (14): Circulação normal, com tabela horária de dia útil

Sexta-feira (15): Tabela horária de domingo

Sábado (16): Tabela horária de sábado

Domingo (17): Tabela horária de domingo

Via Sacra Morro da Capelinha (Planaltina)

Linhas reativadas na sexta-feira (15):

– 504.2 (Sobradinho/ Morro da Capelinha)

– 504.3 (Sobradinho II/ Morro da Capelinha)

– 609.2 (Planaltina/Morro da Capelinha (Jardim Roriz/Pape)

– 617.1 (Rodoviária do Plano Piloto/ Morro da Capelinha) – saída do Box 4, Plataforma A