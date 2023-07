Veículo perde o controle e tomba na Asa Norte

Duas crianças, de 10 e 12 anos, estavam no veículo, e foram todos atendidos e avaliados pelos socorristas, mas não apresentaram ferimentos

Por volta das 21h30 de ontem (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de tombamento de veículo na SCLRN 714, via sentido Rodoviária do Plano Piloto, em frente ao Restaurante Bom Tempero.

O carro, um Fiat Mobi de cor cinza, era conduzido pelo senhor L.F.A.H.C., 52 anos, que após ter perdido o controle da direção, atingiu um poste de distribuição da rede elétrica, parando tombado lateralmente na via.

Duas crianças, de 10 e 12 anos, estavam no veículo, e foram todos atendidos e avaliados pelos socorristas, mas não apresentaram ferimentos, estando somente abaladas emocionalmente. Elas estavam conscientes, orientados e estáveis, sem necessidade de transporte ao hospital.

O veículo foi destombado e retirado para liberação da faixa de rolamento da via, ficando aos cuidados do condutor, incumbido de acionar o guincho para a remoção do veículo.