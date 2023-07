Veículo pega fogo no Vale do Amanhecer

Na noite de ontem (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de princípio de incêndio na região de 5ª do Amanhecer, próximo à Escola Classe Aprodarmas, região de Mestre D’armas. Já no local, os bombeiros encontraram um veículo Chrysler/Neon vermelho coberto em chamas. Foi feita uma linha dágua para combate do fogo. Com as chamas já controladas, os bombeiros constataram que não havia vítimas no veículo, não sendo necessário atendimento médico. O carro ficou aos cuidados de um homem de 51 anos, que se apresentou como proprietário e disse que o mesmo havia sido furtado próximo de sua residência.