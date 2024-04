Veículo é flagrado pelo Detran-DF com 441 infrações

Durante patrulhamento na Avenida Elmo Serejo, na manhã desta segunda-feira (22), uma equipe de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF abordou um veículo com 441 multas em aberto na Avenida Elmo Serejo, nas proximidades do Túnel Rei Pelé. Os agentes constataram que o veículo estava licenciado no ano de 2019.

O Peugeot possui 441 infrações registradas e acumula um débito de R$ 66.922,00, entre multas e autuações. A maioria das infrações cadastradas é por excesso de velocidade, mas há registros de avanço de sinal vermelho e transitar em faixas exclusivas.

Participaram da ação dois agentes de trânsito em uma viatura operacional e um guincho. A equipe verificou que o condutor do veículo era habilitado, autuando-o por falta de licenciamento. O veículo foi removido para o Depósito do Detran de Taguatinga.

*Com informações da Agência Brasília.