O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, neste sábado, às 15h38, uma ocorrência envolvendo um veículo em chamas. O incidente ocorreu no início da Ponte do Bragueto, Asa Norte. O condutor do veículo, de 65 anos, não se feriu.

O carro, um Ford/Fiesta, de cor cinza, estava tomado pelas chamas. De imediato a equipe iniciou o combate com uso de espuma extintora e debelou o incêndio por completo.

O veículo ficou aos cuidados do proprietário.