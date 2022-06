Veículo colide com poste e causa uma morte no DF

O fato ocorreu na BR 070 antes da ponte do rio do Descoberto, sentido Brasília. Uma das faixas da via foi interditada

Na manhã deste sábado, 18, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu a uma ocorrência de uma colisão de um veículo com um poste com quatro viaturas e 15 militares. O condutor morreu e a passageira teve “múltiplas fraturas”.

Ao chegarem no local, as equipes da corporação encontraram duas pessoas presas nas ferragens de um carro popular, modelo VW Gol, de cor prata. Para retirar as vítimas, os bombeiros afirmaram que “foi necessário o uso de material de desencarceramento” para liberação das vítimas.

A passageira, de 19 anos, mas que o nome não foi identificado, foi atendida e transportada ao hospital Bom Jesus de Águas de Lindas com sinal de “múltiplas fraturas” na perna direita e “trauma de face, consciente e instável”.

Já o condutor, de 21 anos e que também teve seu nome ocultado pelos bombeiros, morreu no local.

O fato ocorreu na BR 070 antes da ponte do rio do Descoberto, sentido Brasília. Uma das faixas da via foi interditada durante o atendimento gerando lentidão no transito.