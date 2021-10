Veículo capota na Via Leste, em Ceilândia

O veículo parou na vertical, encostado ao poste e sobre parte do telhado do comércio. O condutor do carro, de 23 anos, foi atendido e transportado para o hospital pelo SAMU

Na manhã deste domingo (10), um carro capotou após o motorista perder o controle da direção, na Via Leste, altura da QNN 07, sentido sul/norte, próximo a academia Blue Fit, em Ceilândia (DF).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu da pista, colidiu contra a placa de propaganda em um ponto de ônibus e a lateral de um quiosque. O carro capotou e bateu em um poste de iluminação pública.

O veículo parou na vertical, encostado ao poste e sobre parte do telhado do comércio. O condutor do carro, de 23 anos, foi atendido e transportado para o hospital pelo SAMU. Ele apresentava dor no tórax e escoriações pelo corpo. Porém estava consciente, orientado e estável.

O passageiro do veículo foi atendido e transportado para o Hospital Regional de Ceilândia. Ele apresentava dor e escoriações pelo corpo. Porém estava consciente, orientada e estável

Durante o atendimento, uma faixa da via ficou interditada. O fluxo de veículos foi desviado por entre as quadras e permaneceu aos cuidados do Detran

Com informações do CBMDF