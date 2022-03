Veículo cai em ribanceira na QL 16 do Lago Sul

A vítima sofreu trauma na face e se queixava de na lombar. Após ser socorrida, foi transportada para o IHBB, consciente, orientada e estável

Uma motorista de 27 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após perder o controle de seu veículo, o canteiro central de uma via e cai em uma ribanceira, na QL 16, do Lago Sul.

O CBMDF atendeu a essa ocorrência na madrugada desta sexta-feira (18), com o emprego de três viaturas e 15 militares.

A vítima sofreu trauma na face e se queixava de na lombar. Após ser socorrida, foi transportada para o IHBB, consciente, orientada e estável.

Uma faixa de rolamento do trânsito foi interditada para a operação de socorro e em seguida liberada.