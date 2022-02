Vazamento de amônia causa transtorno em fábrica em Samambaia

O ocorrido aconteceu na fábrica JBS Foods, da Seara, que fica na DF 180

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nesta segunda-feira (21) uma ocorrência de vazamento de produtos perigosos em uma fábrica em Samambaia.

A equipe precisou de quatro viaturas e dezessete militares para avaliar e cuidar da situação na fábrica JBS Foods, da Seara, que fica DF 180. Segundo os bombeiros, encontraram o ambiente já evacuado e com o vazamento controlado graças a ação da Brigada de Incêndio da fábrica.

O ocorrido aconteceu na fábrica JBS Foods, da Seara, que fica na DF 180. Segundo os bombeiros, encontraram o ambiente já evacuado e com o vazamento controlado graças a ação da Brigada de Incêndio da fábrica.

O vazamento havia sido identificado pelo próprio equipamento de detecção de produtos perigosos da empresa. A unidade onde ocorreu o vazamento foi no sistema de refrigeração onde ocorre os abate e tratamento de frangos.

Após as ações da equipe, foi identificado ausência de amônia no ambiente. A equipe de Produtos Perigosos também compareceu ao local para fazer as avaliações e orientações corretas.

Não houve vítimas. O local ficou sob responsabilidade do gerente da empresa.