Vassourinhas de Brasília toma conta da W3 Sul neste domingo

O desfile contará com a participação do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap)

Espelhado na força e no vigor dos pioneiros pernambucanos, o mais antigo bloco de frevo de Brasília retorna ao cenário carnavalesco neste ano. Após 33 anos desde a última apresentação, o bloco Vassourinhas de Brasília leva as cores e alegria do frevo para a Asa Sul neste domingo (19).

Com incentivo do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), o Vassourinhas fará a concentração às 15h, na W3 Sul, na altura da Quadra 507, com a participação da Orquestra Popular Marafreboi.

Ritmos variados

Fundado em 1967, o bloco surgiu como herdeiro dos tradicionais Vassourinhas de Recife, Olinda e Rio de Janeiro, e neste Carnaval promete levar para as ruas da capital federal muito frevo, maracatu, coco e ciranda, entre outros ritmos da cultura popular brasileira.

“Trazer o Vassourinhas às ruas de Brasília como exemplo de resistência e identidade cultural certamente será uma das maiores ações de reintegração cultural e de salvaguarda do frevo”, afirma o organizador do bloco, o maestro Fabiano Medeiros, diretor do Instituto Brasileiro do Frevo. “Estamos repatriando o bloco, com os filhos e herdeiros do frevo, tocando o gênero musical tombado pela Unesco. Isso é uma das minhas maiores alegrias.”

A felicidade com a volta do bloco também é compartilhada pela presidente do Vassourinhas, Gilma Soares, para quem esse desfile vai unir as famílias pernambucanas pioneiras. “Estamos muito empolgados”, conta. “Nosso último desfile foi na década de 90, e esta é uma oportunidade de reviver o frevo raiz, com os antigos integrantes do bloco, com nossos filhos e netos”.

SLU e Novacap na folia

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) já entrou no clima e vai desfilar. Cerca de 100 garis vão animar o Vassourinhas de Brasília a convite do bloco, em uma ação especial com mestre-sala e porta-bandeira garis.

Durante todo o Carnaval, profissionais do SLU estarão presentes na folia atuando na campanha de conscientização sobre o correto descarte do lixo e distribuindo troféus para os blocos mais limpos do carnaval do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Queremos que o Carnaval deste ano seja o mais limpo da história de Brasília, por isso lançamos a campanha Folião Cidadão Não Joga Lixo no Chão e chamamos os blocos para fazer parte dessa corrente do bem”, explica o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira. “Os blocos que mais contribuírem com a limpeza e ainda ajudarem com qualquer ação de conscientização sobre o assunto durante os eventos receberão o Troféu Folia Limpa BSB.”

A Novacap também estará presente, com a tenda do programa Mão na Massa, oferecendo à população a oportunidade de aprender como funciona o sistema de águas pluviais e orientado sobre os impactos do descarte irregular de lixo, não só no Carnaval como no ano todo. Além disso, o Departamento de Parques e Jardins da companhia disponibilizará 100 mudas de flores para doação ao público.

Para o presidente da Novacap, Fernando Leite, essa ação trará muitos benefícios para o DF. “Em um momento de muita descontração, a população poderá aprender, com a nossa equipe, a cuidar e zelar da cidade”, resume. “Essa conscientização é um ganho fundamental para evitar entupimento de bueiros, alagamentos e transtornos de uma forma geral”.

Com informações da Agência Brasília