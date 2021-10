Vapt Vupt inaugura unidade em Valparaíso

O posto de atendimento abrirá as portas no Brasil Center Shopping em novembro

Para facilitar a vida do cidadão, abre em Valparaíso (GO) a nova unidade do Vapt Vupt, que está prevista para ser inaugurada em novembro. Agora, os atendimentos serão feitos somente no Brasil Center Shopping e a agência vai oferecer mais de 100 serviços de vários órgãos federais, estaduais e municipais. Entre eles, emissão e renovação de carteira de identidade, transferência de veículo, emissão de certidões etc. O centro comercial oferece ainda estacionamento gratuito.

Além dos protocolos sanitários devido à pandemia, é preciso que o cidadão faça agendamento prévio pelo site: https://vaptvupt.go.gov.br/agendamento. A unidade vai funcionar das 8h às 17h e ficará localizada no 2º piso do centro comercial.

Para o superintendente Leonardo Pereira, a expectativa para a inauguração é grande, pois esperam receber um fluxo contínuo de pessoas, seja para atender as necessidades de consumo ou para a prestação de serviços públicos. “Nosso principal objetivo, é oferecer em parceria com o Vapt Vupt: comodidade, experiência, qualidade e rapidez nas soluções de serviços. Além disso, o Vapt Vupt trará outro serviço para complementar o atendimento: os serviços do Detran. E para o conforto da população de Valparaíso, além do estacionamento gratuito, o Vapt Vupt traz um novo conceito arquitetônico, marco para este tipo de atendimento”, afirma Pereira.

Serviço

Endereço: BR 040 Av. Marginal – Parque Esplanada III – Valparaíso de Goiás

Horário de funcionamento Vapt Vupt: Das 8h às 17h

