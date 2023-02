Vandalismo interrompe circulação do Metrô-DF

Apesar do reforço nas linhas de ônibus, não foi suficiente para evitar as longas filas em busca do único transporte público disponível

O que era para ser mais uma terça-feira normal para o brasiliense, começou em caos. Atos de vandalismo com furto de cabos de energia elétrica impediram a sinalização, causando a interrumpção da circulação do Metrô-DF. Segundo a companhia, esses crimes foram cometidos de madrugada na linha do metrô. As equipes estão trabalhando nos locais de maior dano às redes de energia e fibras para que o serviço seja reestabelecido o mais rápido possível, mas ainda sem previsão de retorno à normalidade. A Secretaria de Mobilidade foi avisada do ocorrido e determinou um reforço nas linhas de ônibus. Porém, não foi suficiente para evitar as longas filas em busca do único transporte público disponível.