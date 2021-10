Vai faltar luz em Sobradinho e Planaltina neste domingo (31)

Regiões passarão por manutenção preventiva na rede elétrica, com troca de poste e de transformador

Neste domingo (31), duas regiões administrativas do Distrito Federal passarão por manutenção preventiva na rede elétrica, com troca de poste e de transformador. Com isso, algumas localidades de Sobradinho e Planaltina ficarão temporariamente sem energia.

Em Sobradinho, a área afetada será toda a Quadra Central, ficando sem luz das 9h às 13h, para que seja realizada substituição de transformador. Já em Planaltina, o Núcleo Rural Rajadinha e o Núcleo Rural Tabatinga ficarão com a energia suspensa das 9h às 14h, para que os técnicos façam a manutenção preventiva, com troca de poste.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede voltará a ser energizada, sem aviso prévio.

Com informações da Agência Brasília