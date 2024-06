Vai a júri mulher acusada de matar marido PM e alegar suicídio

Nesta quinta-feira, 20, a policial civil Mirtes Gomes da Silva Amaro, acusada de ter disparado com arma de fogo, por três vezes, contra seu então marido, o policial militar Daniel Quezado Amaro, irá a júri popular. O Tribunal do Júri aceitou a denúncia da 3ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Brasília.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) solicitou ao júri que reconheça a qualificadora de motivo fútil para o crime, motivado por uma discussão do casal a respeito de separação.

Entenda o caso

Na noite de 24 de fevereiro de 2016, por volta das 18h40, na CCSW 4 do Sudoeste, Mirtes utilizou-se de arma de fogo para efetuar disparo na direção de Daniel, que não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

A mulher alegou à Polícia que o marido havia disparado contra o próprio peito, em uma tentativa de suicídio, porém, as investigações revelaram ser ela a autora dos disparos.