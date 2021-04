Vagas abertas para cursos de enfermagem e saúde bucal

Interessados na oferta da Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb) poderão se inscrever entre 6 e 12 de maio pelo site da Fepecs

O Curso Técnico em Saúde Bucal, coordenado pela Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb), vai abrir vagas. Além disso, a intituição também vai liberar cadastro de reserva para o Curso Técnico em Enfermagem. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente, entre os dias 6 e 12 de maio, pelo site da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs).

Serão ofertadas 25 vagas para o Curso Técnico em Saúde Bucal sendo 20% destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD) conforme legislação específica. E 100 candidatos serão sorteados para o cadastro de reserva para o Curso Técnico em Enfermagem, sendo 20% para PcD.

Os detalhes do processo seletivo podem ser consultados no Diário Oficial do DF. O Curso Técnico em Enfermagem tem carga horária de 1,8 mil horas e tem como perfil de conclusão a formação de um profissional que participa de ações de promoção, recuperação e manutenção da saúde, habilitado para atuar em equipes multiprofissionais visando a melhoria da qualidade de vida de toda a população.

O curso Técnico em Saúde Bucal tem carga horária total de 1,6 mil horas e objetiva a formação de um profissional que participa de ações de promoção, recuperação e manutenção da saúde bucal, habilitado para trabalhar em equipes específicas e multiprofissionais.

O sorteio das vagas será realizado no dia 8 de junho, às 15h.

As informações são da Agência Brasília